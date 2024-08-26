Павло Дуров — суд Франції продовжив арешт засновнику Telegram

Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: REUTERS/Albert Gea

Суд у Парижі у неділю, 25 серпня, продовжив термін тримання під вартою засновника і керівника месенджера Telegram Павла Дурова. Після 96 годин під вартою суддя мусить звільнити затриманого або висунути його звинувачення.

Про це повідомляє Le Monde.

Читайте також:

Продовження арешту для Дурова

Видання повідомило, що суддя, який веде справу Дурова, продовжив термін його утримання під вартою загалом на 96 годин. Після цього суддя може прийняти рішення звільнити затриманого або висунути звинувачення та залишити під вартою.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, Павла Дурова вночі, 24 серпня заарештувала французька жандармерія в аеропорту Ле-Бурже після його повернення з Азербайджану. На мільярдера виписали міжнародний ордер на арешт через відмову співпрацювати з силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі та низці інших злочинів.

Незадовго у ЦПД назвали ймовірні причини ув'язнення бізнесмена. Там вважають, що він міг бути пов'язаний з візитом мільярдера до Баку. Нібито там творець месенджера мав зустрітися з президентом Росії, Володимиром Путіним.

Вже 25 серпня команда Telegram зробила офіційну заяву щодо арешту Павла Дурова, де підкреслила, що Telegram дотримується законів ЄС і, зокрема, Закону про цифрові послуги. Модерація месенджера відповідає галузевим стандартам та постійно вдосконалюється.