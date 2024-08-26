Павел Дуров — суд Франции продлил арест основателю Telegram

Во Франции суд продолжил арест Дурова, — Le Monde
Суд в Париже в воскресенье, 25 августа, продлил срок содержания под стражей основателя и руководителя мессенджера Telegram Павла Дурова. После 96 часов под стражей судья должен освободить задержанного или предъявить ему обвинение.
Об этом сообщает Le Monde.
Продление ареста для Дурова
Издание сообщило, что судья, ведущий дело Дурова, продлил срок его содержания под стражей в общей сложности на 96 часов. После этого судья может принять решение освободить задержанного или предъявить обвинение и оставить под стражей.
Что известно о задержании Дурова во Франции
Напомним, Павла Дурова ночью, 24 августа, арестовала французская жандармерия в аэропорту Ле-Бурже после его возвращения из Азербайджана. На миллиардера выписали международный ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и ряде других преступлений.
Незадолго в ЦПД назвали вероятные причины задержания бизнесмена. Там считают, что он мог быть связан с визитом миллиардера в Баку. Якобы там создатель мессенджера должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Уже 25 августа команда Telegram сделала официальное заявление касаемо ареста Павла Дурова, где подчеркнула, что Telegram соблюдает законы ЕС и, в частности, Закон о цифровых услугах. Модерация мессенджера отвечает отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.
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