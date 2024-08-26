Павел Дуров — суд Франции продлил арест основателю Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: REUTERS/Albert Gea

Суд в Париже в воскресенье, 25 августа, продлил срок содержания под стражей основателя и руководителя мессенджера Telegram Павла Дурова. После 96 часов под стражей судья должен освободить задержанного или предъявить ему обвинение.

Об этом сообщает Le Monde.

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Продление ареста для Дурова

Издание сообщило, что судья, ведущий дело Дурова, продлил срок его содержания под стражей в общей сложности на 96 часов. После этого судья может принять решение освободить задержанного или предъявить обвинение и оставить под стражей.

Что известно о задержании Дурова во Франции

Напомним, Павла Дурова ночью, 24 августа, арестовала французская жандармерия в аэропорту Ле-Бурже после его возвращения из Азербайджана. На миллиардера выписали международный ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и ряде других преступлений.

Незадолго в ЦПД назвали вероятные причины задержания бизнесмена. Там считают, что он мог быть связан с визитом миллиардера в Баку. Якобы там создатель мессенджера должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Уже 25 августа команда Telegram сделала официальное заявление касаемо ареста Павла Дурова, где подчеркнула, что Telegram соблюдает законы ЕС и, в частности, Закон о цифровых услугах. Модерация мессенджера отвечает отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.