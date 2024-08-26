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Французская полиция впервые объяснила задержание Дурова — в чем подозревают

26 августа 2024 19:53
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В чем подозревают Павла Дурова — полиция Франции дала ответ
Генеральный директор Telegram Павел Дуров. Фото: персслужба миллиардера
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 26 августа, полиция Франции впервые прокомментировала задержание генерального директора Telegram Павла Дурова. Он все еще находится под стражей.

Об этом пишет Reuters.

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В чем подозревают Дурова

Представитель французской полиции сообщил, что дело миллиардера расследует национальный отдел киберпреступности и национальный офис по борьбе с мошенничеством.

Дурова обвиняют в пассивности в отношении кибер и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram.

Что известно о задержании Дурова во Франции

Павла Дурова задержали поздно вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, он прилетел из Азербайджана. В отношении него действовал ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и ряде других преступлений через Telegram.

Французский суд 25 августа продлил срок содержания под стражей Дурова. Через 96 часов судья должен освободить задержанного или предъявить ему обвинение.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест Дурова на территории страны произошел в рамках судебного расследования, и это никоим образом не является политическим решением.

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