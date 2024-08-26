Задержание Павла Дурова во Франции – Макрон впервые выступил с заявлением

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: AP

Касаемо Франции распространяется много ложной информации после ареста владельца Telegram Павла Дурова. Все действия в отношении миллиардера законны.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на платформе X в понедельник, 26 августа.

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По словам французского президента, сейчас распространяется много фейковой информации.

"Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова", — написал Макрон.

Он добавил, что Франция является сторонницей свободы слова и общения, инноваций и предпринимательства.

"В правовом государстве, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом, чтобы защитить граждан и уважать их основные права", – подчеркнул лидер Франции.

Макрон уточнил, что арест Дурова на территории страны произошел в рамках продолжающегося судебного расследования.

"Система правосудия полностью независима, она должна обеспечить исполнение закона. Это никоим образом не политическое решение. Решать судьям", — отметил он.

Что известно о задержании Дурова во Франции

Павла Дурова задержали поздно вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже после его возвращения из Азербайджана. В отношении его действовал ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и ряде других преступлений через Telegram.

Французский суд 25 августа продлил срок содержания под стражей Дурова. В течение 96 часов судья должен освободить задержанного или предъявить ему обвинение.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что арест бизнесмена и основателя Telegram может быть связан с его визитом в Баку. Там миллиардер якобы должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным.