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Макрон вперше відреагував на затримання Дурова у Франції

26 серпня 2024 17:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Затримання Павла Дурова у Франції — Макрон вперше виступив із заявою
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Щодо Франції поширюється багато неправдивої інформації після арешту власника Telegram Павла Дурова. Всі дії, що стосуються мільярдера, законні.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на платформі X у понеділок, 26 серпня.

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За словами французького президента, зараз поширюється багато фейкової інформації.

"Я читаю неправдиву інформацію щодо Франції після арешту Павла Дурова", — написав Макрон.

Він додав, що Франція є прихильницею свободи слова і спілкування, інновацій та підприємництва. 

"У правовій державі, у соціальних мережах, як і в реальному житті, свободи реалізуються в рамках, встановлених законом, щоб захистити громадян і поважати їхні основні права", – наголосив лідер Франції.

Макрон підкреслив, що арешт Дурова на території країни відбувся в рамках судового розслідування, що триває.

"Система правосуддя є повністю незалежною, вона має забезпечити виконання закону. Це жодним чином не політичне рішення. Вирішувати суддям", — зазначив він.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

Павла Дурова затримали пізно ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже після його повернення з Азербайджану. Щодо нього діяв ордер на арешт через відмову співпрацювати із силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі та низці інших злочинів через Telegram. 

Французький суд 25 серпня продовжив термін тримання під вартою Дурова. За 96 годин суддя мусить звільнити затриманого або висунути йому звинувачення.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що арешт бізнесмена та засновника Telegram може бути пов'язаний з його візитом до Баку. Там мільярдер нібито мав зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

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