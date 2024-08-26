Затримання Павла Дурова у Франції — Макрон вперше виступив із заявою

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: AP

Щодо Франції поширюється багато неправдивої інформації після арешту власника Telegram Павла Дурова. Всі дії, що стосуються мільярдера, законні.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на платформі X у понеділок, 26 серпня.

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Що сказав Макрон про затримання Дурова

За словами французького президента, зараз поширюється багато фейкової інформації.

"Я читаю неправдиву інформацію щодо Франції після арешту Павла Дурова", — написав Макрон.

Він додав, що Франція є прихильницею свободи слова і спілкування, інновацій та підприємництва.

"У правовій державі, у соціальних мережах, як і в реальному житті, свободи реалізуються в рамках, встановлених законом, щоб захистити громадян і поважати їхні основні права", – наголосив лідер Франції.

Макрон підкреслив, що арешт Дурова на території країни відбувся в рамках судового розслідування, що триває.

"Система правосуддя є повністю незалежною, вона має забезпечити виконання закону. Це жодним чином не політичне рішення. Вирішувати суддям", — зазначив він.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

Павла Дурова затримали пізно ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже після його повернення з Азербайджану. Щодо нього діяв ордер на арешт через відмову співпрацювати із силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі та низці інших злочинів через Telegram.

Французький суд 25 серпня продовжив термін тримання під вартою Дурова. За 96 годин суддя мусить звільнити затриманого або висунути йому звинувачення.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що арешт бізнесмена та засновника Telegram може бути пов'язаний з його візитом до Баку. Там мільярдер нібито мав зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.