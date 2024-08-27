ОАЕ вимагають від Франції надати доступ до затриманого Дурова

Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: Reuters

Об’єднані Арабські Емірати офіційно звернулися до французької влади з вимогою про надання доступу до засновника месенджера Telegram, який наразі перебуває під арештом. В ОАЕ зазначають, що Павло Дуров — їхній громадянин.

Про це повідомило видання Bloomberg у вівторок, 27 серпня.

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Згідно з інформацією Bloomberg, Об’єднані Арабські Емірати вважають затримання Дурова у Франції "невідкладною справою", адже він є громадянином їхньої країни.

Міністерство закордонних справ ОАЕ повідомило, що країна ретельно слідкує за розвитком подій навколо затримання Дурова. У заяві підкреслюється, що надання йому всіх необхідних консульських послуг має бути здійснене без зволікань.