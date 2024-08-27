ОАЭ требуют от Франции предоставить доступ к задержанному Дурову

Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: Reuters

Объединенные Арабские Эмираты официально обратились к французским властям с требованием о предоставлении доступа к находящемуся под арестом основателю мессенджера Telegram. В ОАЭ отмечают, что Павел Дуров — их гражданин.

Об этом сообщило издание Bloomberg во вторник, 27 августа.

Читайте также:

ОАЭ требует доступ к Дурову

Согласно информации Bloomberg, Объединенные Арабские Эмираты считают, что задержание Дурова во Франции является "неотложным делом", ведь он является гражданином их страны.

Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что страна тщательно следит за развитием событий вокруг задержания Дурова. В заявлении подчеркивается, что предоставление ему всех необходимых консульских услуг должно быть осуществлено без промедления.