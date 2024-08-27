Затримання Дурова ніяк не впливає на роботу Telegram в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський прокоментував затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції. Він заявив, що це не впливає на роботу месенджера в Україні.

Про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".

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Зеленський зазначив, що не деталей справи щодо затримання Дурова.

"На сьогодні це ніяк не впливає на те, що Telegram працює в Україні. А ті чи інші кроки і наша політика України в таких сенситивних питаннях... ми тут працюємо як країна майбутнього ЄС. Тут повинні бути завжди розмови, діалоги, погодження серед країн ЄС", — пояснив він.