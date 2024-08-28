Павел Дуров — спецслужбы Франции пытались сломать Telegram

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров. Фото: REUTERS/Albert Gea

Главное управление внутренней безопасности Франции получило задачу сломать Telegram из-за обеспокоенности властей его ненадлежащего использования ИГИЛом. В то же время менеджмент платформы не шел на сотрудничество.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Что известно о ситуации

Экс-сотрудник Главного управления внутренней безопасности Франции рассказал WSJ, что сломать Telegram — это была долгосрочная задача французской разведки. Мол, спецслужбы были очень обеспокоены тем, что Telegram используется ИГИЛ для вербовки боевиков и организации терактов. В то же время менеджмент платформы не шел на сотрудничество и долгое время игнорировал повестки и постановления французского суда.

В 2017 году спецслужбы Франции и ОАЭ провели совместную операцию и сломали iPhone Павла Дурова, однако неизвестно, какую ценную информацию они могли получить.

Через год на совместном ужине президент Франции Эммануэль Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram из ОАЭ в Париж, но тот отказался.

"Вероятно, чтобы задобрить Дурова, власти Франции и ОАЭ в 2021 году даже предоставили ему гражданство (что является весьма сложной процедурой в обеих странах и кому-либо не доступно), а позже страны Персидского залива инвестировали в платформу Дурова более 75 млн долларов", — говорится в материале.

Как пишет WSJ, хотя и нет никаких признаков того, что разговор с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли роль в его задержании, подробности проливают новый свет на длительные и сложные отношения основателя Telegram с Францией.

Что известно о задержании Дурова во Франции

Напомним, Павла Дурова ночью 24 августа арестовала французская жандармерия в аэропорту Ле-Бурже после его возвращения из Азербайджана. На миллиардера выписали международный ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и ряде других преступлений.

Незадолго в ЦПД назвали вероятные причины заключения бизнесмена. Там считают, что он мог быть связан с визитом миллиардера в Баку. Якобы там создатель мессенджера должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Уже 25 августа команда Telegram сделала официальное заявление по аресту Павла Дурова, где подчеркнула, что Telegram соблюдает законы ЕС и, в частности, Закон о цифровых услугах. Модерация мессенджера отвечает отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

В понедельник, 26 августа, полиция Франции впервые прокомментировала задержание генерального директора Telegram Павла Дурова. Там подтвердили, что Дурова обвиняют в пассивности в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram.

Также мы писали, что Объединенные Арабские Эмираты официально обратились к французским властям с требованием о предоставлении доступа к находящемуся под арестом основателю мессенджера Telegram.