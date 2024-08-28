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Спецслужби Франції намагалися зламати Telegram — яку інформацію шукали

28 серпня 2024 16:06
Катерина Османська - Редактор
Павло Дуров — спецслужби Франції намагалися зламати Telegram
Засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров. Фото: REUTERS/Albert Gea
Катерина Османська - Редактор

 Головне управління внутрішньої безпеки Франції отримало завдання зламати Telegram через стурбованість влади його неналежного використання ІДІЛ. Водночас менеджмент платформи не йшов на співпрацю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

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Що відомо про ситуацію

Ексспівробітник Головного управління внутрішньої безпеки Франції розповів WSJ, що зламати Telegram — це було довгостроковим завданням французької розвідки. Мовляв, спецслужби були дуже стурбовані тим, що Telegram використовується ІДІЛ для вербування бойовиків та організації терактів. Водночас менеджмент платформи не йшов на співпрацю й довгий час ігнорував повістки й постанови французького суду. 

У 2017 році спецслужби Франції та ОАЕ провели спільну операцію та зламали iPhone Павла Дурова, проте невідомо, яку цінну інформацію вони могли отримати.

Через рік під час спільної вечері президент Франції Еммануель Макрон запропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram із ОАЕ до Парижа, але той відмовився. 

"Імовірно, щоб задобрити Дурова, влада Франції та ОАЕ 2021 року навіть надала йому громадянство (що є вельми складною процедурою в обох країнах і будь-кому не доступно), а пізніше країни Перської затоки інвестували в платформу Дурова понад 75 млн доларів", — йдеться у матеріалі. 

Як пише WSJ, хоча й немає жодних ознак того, що розмова з Макроном або злом телефону Дурова зіграли роль у його затриманні, подробиці проливають нове світло на тривалі та складні стосунки засновника Telegram із Францією.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, Павла Дурова вночі 24 серпня заарештувала французька жандармерія в аеропорту Ле-Бурже після його повернення з Азербайджану. На мільярдера виписали міжнародний ордер на арешт через відмову співпрацювати із силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі та низці інших злочинів.

Незадовго у ЦПД назвали ймовірні причини ув'язнення бізнесмена. Там вважають, що він міг бути пов'язаний з візитом мільярдера до Баку. Нібито там творець месенджера мав зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Вже 25 серпня команда Telegram зробила офіційну заяву щодо арешту Павла Дурова, де підкреслила, що Telegram дотримується законів ЄС і, зокрема, Закону про цифрові послуги. Модерація месенджера відповідає галузевим стандартам та постійно вдосконалюється.

У понеділок, 26 серпня, поліція Франції вперше прокоментувала затримання генерального директора Telegram Павла Дурова. Там підтвердили, що Дурова звинувачують у пасивності щодо кібер- і фінансових злочинів, які здійснюються на платформі Telegram.

Також ми писали, що Об’єднані Арабські Емірати офіційно звернулися до французької влади з вимогою про надання доступу до засновника месенджера Telegram, який наразі перебуває під арештом. 

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