Во Франции суд продлил арест Дурова

Суд Франции снова продлил арест Дурова
Суд в Париже решил продлить срок задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова еще на 48 часов.
Об этом сообщило издание France24 во вторник, 27 августа.
Продление ареста для Дурова
Парижская прокуратура подтвердила, что в понедельник вечером был издан приказ о продлении содержания под стражей Дурова на 48 часов. После этого судья может принять решение освободить задержанного или предъявить обвинение и оставить под стражей.
Ранее сообщалось, что расследование касается возможных незаконных финансовых операций, детской порнографии, мошенничества через мессенджер, а также отказа передать информацию по требованию властей.
Что известно о задержании Дурова во Франции
Напомним, Павла Дурова ночью 24 августа арестовала французская жандармерия в аэропорту Ле-Бурже после его возвращения из Азербайджана. На миллиардера выписали международный ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и ряде других преступлений.
Незадолго в ЦПД назвали вероятные причины заключения бизнесмена. Там считают, что он мог быть связан с визитом миллиардера в Баку. Якобы там создатель мессенджера должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Уже 25 августа команда Telegram сделала официальное заявление по аресту Павла Дурова, где подчеркнула, что Telegram соблюдает законы ЕС и, в частности, Закон о цифровых услугах. Модерация мессенджера отвечает отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.
В понедельник, 26 августа, полиция Франции впервые прокомментировала задержание генерального директора Telegram Павла Дурова. Там подтвердили, что Дурова обвиняют в пассивности в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram.
Также мы писали, что Объединенные Арабские Эмираты официально обратились к французским властям с требованием о предоставлении доступа к находящемуся под арестом основателю мессенджера Telegram.
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