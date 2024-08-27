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Суд Франции снова продлил арест Дурова

27 августа 2024 19:26
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во Франции суд продлил арест Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Суд в Париже решил продлить срок задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова еще на 48 часов.

Об этом сообщило издание France24 во вторник, 27 августа.

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Парижская прокуратура подтвердила, что в понедельник вечером был издан приказ о продлении содержания под стражей Дурова на 48 часов. После этого судья может принять решение освободить задержанного или предъявить обвинение и оставить под стражей.

Ранее сообщалось, что расследование касается возможных незаконных финансовых операций, детской порнографии, мошенничества через мессенджер, а также отказа передать информацию по требованию властей.

Что известно о задержании Дурова во Франции

Напомним, Павла Дурова ночью 24 августа арестовала французская жандармерия в аэропорту Ле-Бурже после его возвращения из Азербайджана. На миллиардера выписали международный ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и ряде других преступлений.

Незадолго в ЦПД назвали вероятные причины заключения бизнесмена. Там считают, что он мог быть связан с визитом миллиардера в Баку. Якобы там создатель мессенджера должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Уже 25 августа команда Telegram сделала официальное заявление по аресту Павла Дурова, где подчеркнула, что Telegram соблюдает законы ЕС и, в частности, Закон о цифровых услугах. Модерация мессенджера отвечает отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

В понедельник, 26 августа, полиция Франции впервые прокомментировала задержание генерального директора Telegram Павла Дурова. Там подтвердили, что Дурова обвиняют в пассивности в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram.

Также мы писали, что Объединенные Арабские Эмираты официально обратились к французским властям с требованием о предоставлении доступа к находящемуся под арестом основателю мессенджера Telegram.

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