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Суд Франції знову продовжив арешт Дурова

27 серпня 2024 19:26
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Франції суд продовжив арешт Дурова
Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Суд у Парижі вирішив продовжити термін затримання засновника месенджера Telegram Павла Дурова ще на 48 годин.

Про це повідомило видання France24 у вівторок, 27 серпня.

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Паризька прокуратура підтвердила, що у понеділок увечері було видано наказ про подовження тримання під вартою Дурова на 48 годин. Після цього суддя може ухвалити рішення звільнити затриманого або висунути звинувачення та залишити під вартою.

Раніше повідомлялося, що розслідування стосується можливих незаконних фінансових операцій, дитячої порнографії, шахрайства через месенджер, а також відмови передати інформацію на вимогу влади.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, Павла Дурова вночі 24 серпня заарештувала французька жандармерія в аеропорту Ле-Бурже після його повернення з Азербайджану. На мільярдера виписали міжнародний ордер на арешт через відмову співпрацювати з силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі та низці інших злочинів.

Незадовго у ЦПД назвали ймовірні причини ув'язнення бізнесмена. Там вважають, що він міг бути пов'язаний з візитом мільярдера до Баку. Нібито там творець месенджера мав зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Вже 25 серпня команда Telegram зробила офіційну заяву щодо арешту Павла Дурова, де підкреслила, що Telegram дотримується законів ЄС і, зокрема, Закону про цифрові послуги. Модерація месенджера відповідає галузевим стандартам та постійно вдосконалюється.

У понеділок, 26 серпня, поліція Франції вперше прокоментувала затримання генерального директора Telegram Павла Дурова. Там підтвердили, що Дурова звинувачують у пасивності щодо кібер- і фінансових злочинів, які здійснюються на платформі Telegram.

Також ми писали, що Об’єднані Арабські Емірати офіційно звернулися до французької влади з вимогою про надання доступу до засновника месенджера Telegram, який наразі перебуває під арештом. 

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