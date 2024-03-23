Спикер НАТО прокомментировала теракт в торговом центре Крокус в Москве
В российском торговом центре "Крокус" в Москве в пятницу, 22 марта, группа вооруженных людей устроила перестрелку. В результате инцидента погибли больше сотни человек, есть раненные.
Теракт в Москве прокомментировала пресс-секретарь Североатлантического Альянса Фара Дахлалла в X в субботу, 23 марта.
Реакция НАТО на теракт в Москве
"Мы однозначно осуждаем нападения на посетителей концертов в Москве. Ничто не может оправдать столь ужасающие преступления. Выражаем глубокие соболезнования жертвам и их семьям", — написала она.
Ранее NYT и CBS писали, что теракт в Крокусе был местью России от боевиков Исламского государства. Боевики обвиняют Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, имея в виду войны в Афганистане, Чечне и Сирии.
Также директор ФСБ доложил главе Кремля Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четыре из них принимали участие в теракте в "Крокусе" и являются гражданами Таджикистана.
В то же время МИД страны заявил, что российские власти не связывались с ними относительно причастности граждан республики к теракту. Там назвали это неправдоподобными сведениями.
Затем ФСБ обвинила Украину в причастности к теракту, сообщая, что террористы якобы двигались в сторону украинской границы и имели там связи.
В то же время в Центре противодействия дезинформации считают, что россияне могли совершить теракт с целью обвинить Украину, чтобы получить повод для новой волны мобилизации в России.
А спикер главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал факты, доказывающие непричастность украинской стороны.
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