Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Спикер НАТО прокомментировала теракт в торговом центре Крокус в Москве arrow

Спикер НАТО прокомментировала теракт в торговом центре Крокус в Москве

23 марта 2024 14:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Спикер НАТО прокомментировала теракт в торговом центре Крокус в Москве
Российская полиция на месте теракта. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В российском торговом центре "Крокус" в Москве в пятницу, 22 марта, группа вооруженных людей устроила перестрелку. В результате инцидента погибли больше сотни человек, есть раненные.

Теракт в Москве прокомментировала пресс-секретарь Североатлантического Альянса Фара Дахлалла в X в субботу, 23 марта.

Читайте также:

Реакция НАТО на теракт в Москве

"Мы однозначно осуждаем нападения на посетителей концертов в Москве. Ничто не может оправдать столь ужасающие преступления. Выражаем глубокие соболезнования жертвам и их семьям", — написала она.

Реакция представителя НАТО на теракт в Крокусе 22 марта
Скриншот поста Дахлаллы

Ранее NYT и CBS писали, что теракт в Крокусе был местью России от боевиков Исламского государства. Боевики обвиняют Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, имея в виду войны в Афганистане, Чечне и Сирии.

Также директор ФСБ доложил главе Кремля Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четыре из них принимали участие в теракте в "Крокусе" и являются гражданами Таджикистана.

В то же время МИД страны заявил, что российские власти не связывались с ними относительно причастности граждан республики к теракту. Там назвали это неправдоподобными сведениями.

Затем ФСБ обвинила Украину в причастности к теракту, сообщая, что террористы якобы двигались в сторону украинской границы и имели там связи.

В то же время в Центре противодействия дезинформации считают, что россияне могли совершить теракт с целью обвинить Украину, чтобы получить повод для новой волны мобилизации в России.

А спикер главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал факты, доказывающие непричастность украинской стороны.

теракт
НАТО
стрельба
Москва
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

16 марта 2024

17:15Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе