Речниця НАТО прокоментувала теракт в торговому центрі Крокус в Москві

Російська поліція на місці теракту. Фото: росЗМІ

У російському торговому центрі "Крокус" в Москві в п'ятницю, 22 березня, група озброєних людей влаштувала стрілянину. Внаслідок інциденту загинули понад сотня людей, є поранені.

Теракт в Москві прокоментувала речниця Північноатлантичного Альянсу Фара Дахлалла в X у суботу, 23 березня.

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"Ми однозначно засуджуємо напади на відвідувачів концертів у Москві. Ніщо не може виправдати такі жахливі злочини. Висловлюємо глибокі співчуття жертвам та їхнім родинам", — написала вона.

Скриншот допису Дахлалли

Раніше NYT та CBS писали, що теракт в "Крокусі" був помстою Росії від бойовиків Ісламської держави. Бойовики звинувачують Кремль в тому, що на його руках кров мусульман, маючи на увазі війни в Афганістані, Чечні та Сирії.

Також директор ФСБ доповів очільнику Кремля Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, зокрема чотири з них брали участь у теракті в "Крокусі" та є громадянами Таджикистану.

Натомість МЗС країни заявили, що російська влада не зв'язувалася з ними щодо причетності громадян республіки до теракту. Там назвали це неправдоподібними відомостями.

Згодом ФСБ звинуватила Україну в причетності до теракту, повідомляючи, що терористи нібито рухалися в бік українського кордону та мали там зв'язки.

Водночас у Центрі протидії дезінформації вважають, що росіяни могли вчинити теракт з метою звинуватити Україну, аби отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.

А речник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав факти, які доводять непричетність української сторони.