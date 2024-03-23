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Подоляк навів факти, чому заяви ФСБ про причетність України до теракту в Москві є брехнею

23 березня 2024 13:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Подоляк навів факти, чому заяви ФСБ про причетність України до теракту в Москві є брехнею
ТЦ "Крокус". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські спецслужби заявили про нібито причетність України до теракту в торговельному центрі "Крокус". Українська сторона очікувала на відповідні звинувачення, однак спростовує їх.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в X у суботу, 23 березня.

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"Ми очікували версію російських офіційних осіб про "український слід" у теракті в "Крокусі". Примітивізм і передбачуваність — ідеальні характеристики російських спецслужб", — написав він. 

Подоляк назвав факти, які доводять непричетність української сторони. По-перше, дивним видається те, що в центральному регіоні Росії група озброєних людей без жодних перевірок потрапили в місце великого скупчення людей. 

Перебуваючи там протягом 1,5 години вони активно розстрілювали людей, а жодного втручання правоохоронців — не було. Паралельно з цим будівлю підривають та спокійно у повному складі покидають місце події на тих же автівках.

Звідти вони нібито поїхали в напрямку лінії фронту на вже впізнаних машинах.

"Попередні дані і свідчення очевидців дають портрети нападників і досить чітко пов'язують їх з ісламськими бойовиками", — зауважив представник ОП.

Крім того, за версією ФСБ розшукувані рухалися нібито в бік заблокованих прикордонних переходів, де ведуться активні бойові дії, аби здійснити явний, демонстративний перехід.

"Висновок очевидний: будь-які спроби пов'язати Україну з терактом є абсолютно неспроможними. Україна не має жодного стосунку до цього інциденту", — додав Подоляк.

Він наголосив, що Україна веде повномасштабну війну з Росією і буде розв'язувати проблему на полі бою. А версії російських спецслужб є абсолютно неспроможними та абсурдними.

Подоляк про звинувачення України в теракті в Крокусі
Скриншот допису Подоляка
Подоляк про звинувачення України в теракті в Крокусі
Скриншот допису Подоляка

Раніше в українському МЗС заявили, що Україна не причетна до стрілянини та підпалу в ТЦ "Крокус". 

А представники ГУР зазначили, що теракт у Москві — спланована і свідома провокація російських спецслужб.

За даними ФСБ, було затримано 11 осіб, серед яких четверо брали участь в стрілянині. 

У Центрі протидії дезінформації вважать, що росіяни могли вчинити теракт з метою звинуватити Україну, аби отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.

Офіс президента
теракт
Михайло Подоляк
стрілянина
Москва
Росія

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