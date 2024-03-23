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Подоляк привел факты, почему заявления ФСБ о причастности Украины к теракту в Москве являются ложью

23 марта 2024 13:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Подоляк привел факты, почему заявления ФСБ о причастности Украины к теракту в Москве являются ложью
ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские спецслужбы заявили о якобы причастности Украины к теракту в торговом центре "Крокус". Украинская сторона ожидала соответствующих обвинений, однако опровергает их.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в X в субботу, 23 марта.

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"Мы ожидали версию российских официальных лиц об "украинском следе" в теракте в "Крокусе". Примитивизм и предсказуемость — идеальные характеристики российских спецслужб", — написал он.

Подоляк назвал факты, доказывающие непричастность украинской стороны. Во-первых, странным кажется то, что в центральном регионе России группа вооруженных людей без проверок попала в место большого скопления людей.

Находясь там в течение 1,5 часа, они активно расстреливали людей, а никакого вмешательства правоохранителей — не было. Параллельно с этим здание взрывают и спокойно в полном составе покидают место происшествия на тех же автомобилях.

Оттуда они якобы уехали в направлении линии фронта на уже узнаваемых машинах.

"Предварительные данные и показания очевидцев дают портреты нападающих и достаточно четко связывают их с исламскими боевиками", — отметил представитель ОП.

Кроме того, по версии ФСБ разыскиваемые двигались якобы в сторону заблокированных пограничных переходов, где ведутся активные боевые действия, чтобы совершить явный, демонстративный переход.

"Вывод очевиден: любые попытки связать Украину с терактом абсолютно несостоятельны. Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту", — добавил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина ведет полномасштабную войну с Россией и будет решить проблему на поле боя. А версии российских спецслужб абсолютно несостоятельны и абсурдны.

Подоляк об обвинении Украины в теракте в Крокусе
Скриншот сообщения Подоляка
Подоляк об обвинении Украины в теракте в Крокусе
Скриншот сообщения Подоляка

Ранее в украинском МИД заявили, что Украина не причастна к стрельбе и поджогу в ТЦ "Крокус".

А представители ГУР отметили, что теракт в Москве — спланированная и сознательная провокация российских спецслужб.

По данным ФСБ, были задержаны 11 человек, среди которых четверо участвовали в перестрелке.

В Центре противодействия дезинформации считают, что россияне могли совершить теракт с целью обвинить Украину, чтобы получить повод для новой волны мобилизации в России.

Офис президента
теракт
Михаил Подоляк
стрельба
Москва
Россия

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