Президент Чехии заявил, что страна собрала все средства на закупку снарядов для Украины

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Facebook/Petr Pavel

Президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств на закупку 800 тысяч артиллерийских снарядов для бойцов ВСУ. Далее правительство Чехии подпишет меморандум со всеми странами, которые присоединились к инициативе.

Об этом сообщает ČTK в четверг, 7 марта.

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По словам Павела, на сегодня Чехия собрала общую сумму для закупки всех боеприпасов — 800 тысяч единиц.

Он рассказал, что правительство Чехии подпишет меморандум со всеми странами, которые присоединились к инициативе, а таких 18. Павел отметил, что предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах.

Президент Чехии прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину в ближайшие недели.

"Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", — добавил он.

Напомним, Чехия во всем мире собрала для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. Государство получит оружие в течение нескольких недель.

Спикер Палаты представителей Чешской Республики Маркета Пекарова Адамова надеется, что к ее инициативе по закупке военной техники и боеприпасов для Вооруженных сил Украины присоединятся многие страны Европейского Союза. Соответствующее заявление спикер сделал после встречи парламентариев Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) плюс Украина.

Правительство Нидерландов поддержит инициативу Чехии по закупке и доставке в Украину 800 тысяч артиллерийских снарядов. Для этого Амстердам направит Праге 250 миллионов евро. Также в Литве, Франции и Германии объявили о поддержании инициативы.