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Президент Чехії допустив можливе відправлення військових інструкторів до України

5 березня 2024 23:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президент Чехії допустив можливе відправлення військових інструкторів до України
Президент Чехії Петр Павел. Фото: Facebook/Petr Pavel
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Чехії Петр Павел заявив, що виступає за пошук нових форм допомоги Україні. Йдеться також про можливе відправлення військових.

Про це Петр Павел сказав під час пресконференції із президентом Франції Емманюелем Макроном, передає ČTK у вівторок, 5 лютого.

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Відправлення військових в Україну

Павел зазначив, що йдеться не про відправлення бойових підрозділів, а про місію військових інструкторів.

"Україна, попри те, що зазнала нападу, все ще залишається суверенною державою, навіть якби на її території діяла навчальна місія, це не було б порушенням жодного міжнародного правила", — зазначив він.

За словами президента Чехії, Європа повинна відігравати більшу роль у стримуванні РФ. 

"Давайте не будемо обмежувати себе там, де не потрібно", — додав Павел.

Нагадаємо, Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО. У кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені він наголосив, що його позиція є зваженою.

Згодом він спростував свою гучну заяву про введення військ до України. За його словами, у найближчому майбутньому не може бути й мови про розгортання французьких сил.

війна
Емманюель Макрон
Чехія
Україна
військові
президент

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