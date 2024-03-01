Чехія закликає долучитися до ініціативи з надання військової допомоги ЗСУ

Військовий Збройних Сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Спікерка Палати представників Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова сподівається, що до її ініціативи з закупки військової техніки та боєприпасів для Збройних сил України долучиться багато країн Європейського Союзу. Відповідну заяву речниця зробила опісля зустрічі парламентаріїв Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина) плюс Україна.

Про це повідомляє Укрінформ у четвер, 29 лютого.

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"Я використала сьогодні цю зустріч, щоб закликати колег, які ще цього не зробили, аби вони долучились до чеської ініціативи, яка спрямована на пошук зброї для України", — зазначила Пекарова Адамова.

Вона подякувала Польщі, що доєдналася до ініціативи, та висловила сподівання, що інші країни теж долучаться. Крім того, чиновниця стурбована, що серед держав Вишеградської четвірки є ті, які вважають, якщо не давати Україні зброї, то нібито можна досягти миру.

На важливості надання Україні військової допомоги наголосив і очільник Сенату Чехії Мілош Вистрчил. Він пояснив, що ініціатива чеського уряду щодо надання ЗСУ боєприпасів та техніки викликана торішньою невдачею у передачі 1 млн боєприпасів до кінця березня.

Крім того, спікери наголосили, що присутність на зустрічі голови ВР України Руслана Стефанчука є важливою, адже "тема російської агресії проти України та загалом проблематика безпеки турбує всіх".

Військова допомога для України

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна замовила 100 дронів для України в компанії з виробництва БпЛА Delair. Відомо, коли їх передадуть нашій державі.

Також ми писали, що представник Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан заявив про плани Ізраїлю забезпечити Україну системами раннього попередження про російські ракетні та дронові атаки. Так країна хоче допомогти врятувати життя мирних жителів.

Додамо, що Європарламент проголосував за допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро в вівторок, 27 лютого. Відомо, коли нададуть ці кошти.