Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Чехія закликає долучитися до ініціативи з надання військової допомоги ЗСУ arrow

Чехія закликає долучитися до ініціативи з надання військової допомоги ЗСУ

1 березня 2024 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чехія закликає долучитися до ініціативи з надання військової допомоги ЗСУ
Військовий Збройних Сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Спікерка Палати представників Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова сподівається, що до її ініціативи з закупки військової техніки та боєприпасів для Збройних сил України долучиться багато країн Європейського Союзу. Відповідну заяву речниця зробила опісля зустрічі парламентаріїв Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина) плюс Україна.

Про це повідомляє Укрінформ у четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Чехія закликає підтримати Україну зброєю

"Я використала сьогодні цю зустріч, щоб закликати колег, які ще цього не зробили, аби вони долучились до чеської ініціативи, яка спрямована на пошук зброї для України", — зазначила Пекарова Адамова.

Вона подякувала Польщі, що доєдналася до ініціативи, та висловила сподівання, що інші країни теж долучаться. Крім того, чиновниця стурбована, що серед держав Вишеградської четвірки є ті, які вважають, якщо не давати Україні зброї, то нібито можна досягти миру.

На важливості надання Україні військової допомоги наголосив і очільник Сенату Чехії Мілош Вистрчил. Він пояснив, що ініціатива чеського уряду щодо надання ЗСУ боєприпасів та техніки викликана торішньою невдачею у передачі 1 млн боєприпасів до кінця березня.

Крім того, спікери наголосили, що присутність на зустрічі голови ВР України Руслана Стефанчука є важливою, адже "тема російської агресії проти України та загалом проблематика безпеки турбує всіх".

Військова допомога для України

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна замовила 100 дронів для України в компанії з виробництва БпЛА Delair. Відомо, коли їх передадуть нашій державі.

Також ми писали, що представник Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан заявив про плани Ізраїлю забезпечити Україну системами раннього попередження про російські ракетні та дронові атаки. Так країна хоче допомогти врятувати життя мирних жителів.

Додамо, що Європарламент проголосував за допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро в вівторок, 27 лютого. Відомо, коли нададуть ці кошти.

ЗСУ
Чехія
військова допомога
Україна
військова техніка
боєприпаси
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році

25 лютого 2024

19:28 Українцям видаватимуть тимчасове посвідчення замість паспорта — яка причина

19 лютого 2024
Новина з відео

22:34 В Україні ухилянтів штрафуватимуть на понад 50 тисяч гривень — за що каратимуть