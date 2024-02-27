Європарламент проголосував за допомогу Україні на 50 млрд євро

Засідання Європарламенту. Фото: europarl.europa.eu

Європейський парламент 27 лютого проголосував за допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро. Ці кошти нададуть впродовж 2024-2027 років

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у своєму X.

Допомога Україні від ЄС

"Європейський парламент зараз переважною більшістю голосів (536 за, 40 проти, 39 утрималися) схвалив 50 мільярдів євро допомоги для України", — написав Йозвяк.

Скриншот допису Рікарда Йозвяка в Х

Як відомо, програма передбачає надання Україні цих коштів впродовж 2024-2027 років.

Для того, аби отримувати ці кошти, наша держава має підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, зокрема й меншин.

Так, кожні чотири місяці Європарламент запрошуватиме Єврокомісію до обговорень реалізації реформ, які український уряд планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС в межах так званого "Плану України".

Нагадаємо, 1 лютого 27 лідерів Євросоюзу погодили багаторічний пакет допомоги Україні — Ukraine Facility — на саміті ЄС.

Вже 6 лютого Європейська Рада та Європейський Парламент досягли попередньої домовленості щодо створення нового єдиного спеціального інструменту, за допомогою якого буде здійснюватися підтримка, відновлення, реконструкція та модернізація України.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу та зазначив, що фінансова допомога не менш важлива нашій державі, ніж постачання зброї та санкційний тиск на Росію.