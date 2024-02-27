Европарламент проголосовал за помощь Украине на 50 млрд евро

Заседание Европарламента. Фото: europarl.europa.eu

Европейский парламент 27 февраля проголосовал за помощь Украине в размере 50 млрд евро. Эти средства предоставят в течение 2024-2027 годов

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем X.

Помощь Украине от ЕС

"Европейский парламент сейчас подавляющим большинством голосов (536 за, 40 против, 39 воздержались) одобрил 50 миллиардов евро помощи для Украины", — написал Йозвяк.

Скриншот сообщения Рикарда Йозвяка в Х

Как известно, программа предусматривает предоставление Украине этих средств на протяжении 2024-2027 годов.

Для того чтобы получать эти средства, наше государство должно поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, в частности многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать соблюдение прав человека, в том числе меньшинств.

Так, каждые четыре месяца Европарламент будет приглашать Еврокомиссию к обсуждению реализации реформ, которые украинское правительство планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в рамках так называемого "Плана Украины".

Напомним, 1 февраля 27 лидеров Евросоюза согласовали многолетний пакет помощи Украине — Ukraine Facility — на саммите ЕС.

Уже 6 февраля Европейский Совет и Европейский Парламент достигли предварительной договоренности о создании нового единого специального инструмента, с помощью которого будет осуществляться поддержка, восстановление, реконструкция и модернизация Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза и отметил, что финансовая помощь не менее важна нашему государству, чем поставка оружия и санкционное давление на Россию.