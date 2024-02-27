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Европарламент проголосовал за помощь Украине на 50 млрд евро

27 февраля 2024 13:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Европарламент проголосовал за помощь Украине на 50 млрд евро
Заседание Европарламента. Фото: europarl.europa.eu
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Европейский парламент 27 февраля проголосовал за помощь Украине в размере 50 млрд евро. Эти средства предоставят в течение 2024-2027 годов

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем X.

Помощь Украине от ЕС

"Европейский парламент сейчас подавляющим большинством голосов (536 за, 40 против, 39 воздержались) одобрил 50 миллиардов евро помощи для Украины", — написал Йозвяк.

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Скриншот сообщения Рикарда Йозвяка в Х

Как известно, программа предусматривает предоставление Украине этих средств на протяжении 2024-2027 годов.

Для того чтобы получать эти средства, наше государство должно поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, в частности многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать соблюдение прав человека, в том числе меньшинств.

Так, каждые четыре месяца Европарламент будет приглашать Еврокомиссию к обсуждению реализации реформ, которые украинское правительство планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в рамках так называемого "Плана Украины".

Напомним, 1 февраля 27 лидеров Евросоюза согласовали многолетний пакет помощи Украине — Ukraine Facility — на саммите ЕС.

Уже 6 февраля Европейский Совет и Европейский Парламент достигли предварительной договоренности о создании нового единого специального инструмента, с помощью которого будет осуществляться поддержка, восстановление, реконструкция и модернизация Украины. 

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза и отметил, что финансовая помощь не менее важна нашему государству, чем поставка оружия и санкционное давление на Россию.

финансовая помощь
военная помощь
Европарламент
война в Украине

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