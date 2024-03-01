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Чехия призывает приобщиться к инициативе по оказанию военной помощи ВСУ

1 марта 2024 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Чехия призывает приобщиться к инициативе по оказанию военной помощи ВСУ
Военный Вооруженных сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Палаты представителей Чешской Республики Маркета Пекарова Адамова надеется, что к ее инициативе по закупке военной техники и боеприпасов для Вооруженных сил Украины присоединятся многие страны Европейского Союза. Соответствующее заявление спикер сделал после встречи парламентариев Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) плюс Украина.

Об этом сообщает Укринформ в четверг, 29 февраля.

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"Я использовала сегодня эту встречу, чтобы призвать коллег, которые еще этого не сделали, чтобы они присоединились к чешской инициативе, направленной на поиск оружия для Украины", — отметила Пекарова Адамова.

Она поблагодарила Польшу, что присоединилась к инициативе, и выразила надежду, что другие страны тоже присоединятся. Кроме того, чиновник обеспокоена, что среди государств Вышеградской четверки есть те, которые считают, что если не давать Украине оружия, то можно достичь мира.

О важности предоставления Украине военной помощи отметил и глава Сената Чехии Милош Выстрчил. Он пояснил, что инициатива чешского правительства по предоставлению ВСУ боеприпасов и техники вызвана прошлогодней неудачей в передаче 1 млн боеприпасов до конца марта.

Кроме того, спикеры подчеркнули, что присутствие на встрече председателя ВР Украины Руслана Стефанчука важна, ведь "тема российской агрессии против Украины и в целом проблематика безопасности беспокоит всех".

Военная помощь для Украины

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна заказала 100 дронов для Украины у компании по производству БпЛА Delair. Известно, когда их передадут нашему государству.

Также мы писали, что представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о планах Израиля обеспечить Украину системами раннего предупреждения о российских ракетных и дроновых атаках. Так страна хочет помочь спасти жизнь мирным жителям.

Добавим, что Европарламент проголосовал за помощь Украине в размере 50 млрд евро во вторник, 27 февраля. Известно, когда предоставят эти средства.

ВСУ
Чехия
военная помощь
Украина
военная техника
боеприпасы
война в Украине
війна

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