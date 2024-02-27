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У Швеції вимагають передати Україні винищувачі JAS 39 Gripen

27 лютого 2024 19:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Швеції вимагають передати Україні винищувачі JAS 39 Gripen
Винищувач JAS 39 Gripen. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Центристської партії Швеції Мухаррем Демірок закликав уряд країни якнайшвидше передати України винищувачі четвертого покоління JAS 39 Gripen. Він зустрінеться з прем’єром Швеції для обговорення цього питання у вівторок, 27 лютого.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Винищувачі JAS 39 Gripen для України

За словами Демірока, рішення має бути ухвалено одразу ж після того, як Угорщина ратифікує членство Швеції в НАТО.

"Я очікую, що у вівторок ми отримаємо запрошення від прем'єр-міністра організувати широке зібрання для передання Gripen Україні", — наголосив він.

Центристська партія давно настоювала на відправленні згаданих літаків в Україну. Всі опозиційні партії підтримували цю ініціативу, але соціал-демократи застерігали, що Швеція повинна спочатку вступити в НАТО.

"Коли це станеться, настане час відправляти літаки", — заявила лідерка партії Магдалена Андерсон.

Нагадаємо, 27 лютого Європейський парламент проголосував за допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро. Ці кошти нададуть впродовж 2024-2027 років.

Також декілька країн Європейського союзу підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів за межами Європи для зміцнення оборонних здібностей України. Зокрема, купувати снаряди для України поза межами Європи готові 15 країн ЄС.

війна
військова допомога
Швеція
Україна
літаки

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