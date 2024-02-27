В Швеции требуют передать Украине истребители JAS 39 Gripen

Истребитель JAS 39 Gripen. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Глава Центристской партии Швеции Мухаррем Демирок призвал правительство страны как можно скорее передать Украине истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen. Он встретится с премьером Швеции для обсуждения этого вопроса во вторник, 27 февраля.

Об этом сообщает Aftonbladet.

Истребители JAS 39 Gripen для Украины

По словам Демирока, решение должно быть принято сразу после того, как Венгрия ратифицирует членство Швеции в НАТО.

"Я ожидаю, что во вторник мы получим приглашение от премьер-министра организовать широкое собрание для передачи Gripen Украине", — подчеркнул он.

Центристская партия давно настаивала на отправке упомянутых самолетов в Украину. Все оппозиционные партии поддерживали эту инициативу, но социал-демократы предостерегали, что Швеция должна сначала вступить в НАТО.

"Когда это произойдет, придет время отправлять самолеты", — заявила лидер партии Магдалена Андерсон.

Напомним, 27 февраля Европейский парламент проголосовал за помощь Украине в размере 50 млрд евро. Эти средства предоставят в течение 2024-2027 годов.

Также несколько стран Европейского союза поддерживают чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов за пределами Европы для укрепления оборонных способностей Украины. В частности, покупать снаряды для Украины вне Европы готовы 15 стран ЕС.