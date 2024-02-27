Військова допомога для України — у Чехії зробили важливу заяву

ЗСУ заряджають снаряди. Фото: ssbcrackexams.com

Декілька країн Європейського союзу підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів за межами Європи для зміцнення оборонних здібностей України. Зокрема, купувати снаряди для України поза межами Європи готові 15 країн ЄС.

Про це повідомило видання Le Monde у понеділок, 26 лютого.

Купівля снарядів для України

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала заявив, що ініціатива знайшла підтримку у 15 країн, що є знаком для Росії про солідарність та підтримку України.

Тим часом Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Франція також підтримує цей план, який відповідає раніше ухваленій політиці ЄС.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про виділення понад 100 мільйонів євро на реалізацію цієї ініціативи та натякнув на участь інших країн, не розкриваючи подробиць про потенційних постачальників боєприпасів через конфіденційність.

Видання повідомило, що європейські лідери, включаючи Німеччину, Італію та Францію, уклали угоди про безпеку з Україною, прагнучи задовольнити її потреби у боєприпасах.

Прем'єр Португалії Антоніу Кошта повідомив про швидке подання плану щодо збільшення виробництва та замовлення боєприпасів для підтримки української армії.

Міністерство оборони Нідерландів заявило, що було вкрадено військову уніформу та обладнання, призначені для Збройних сил України.

Раніше у Німеччині заявили про відправку нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійшли додаткові німецькі танки Leopard, артилерійські снаряди, дрони та бойові машини розмінування Wisent 1.