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В Минобороны Нидерландов заявили о краже военной формы для ВСУ

27 февраля 2024 08:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Минобороны Нидерландов заявили о краже военной формы для ВСУ
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство обороны Нидерландов заявило, что была украдена военная униформа и оборудование, предназначенные для Вооруженных сил Украины. Кража произошла во время транспортировки военной помощи из Нидерландов в великобританию.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов в понедельник, 26 февраля.

Кража военного снаряжения для ВСУ

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда гражданский грузовик, перевозивший груз, остановился на ночь в Великобритании, и неизвестные проникли в грузовое отделение, разрезав тент.

Украденные предметы должны были быть переданы военнослужащим Вооруженных Сил Украины, проходящим обучение за рубежом.

В Минобороны Нидерландов уточнили, что украинские военные проходят военную подготовку в Великобритании в рамках операции Interflex, в которой также участвуют голландские солдаты.

В ведомстве добавили, что местная полиция ведет расследование кражи.

Напомним, Нидерланды передадут Украине дополнительных шесть истребителей F-16. Страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.

Ранее Нидерланды решили выделить Украине 122 млн евро на военную помощь. Средства будут направлены на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

Великобритания
ВСУ
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