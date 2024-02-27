В Минобороны Нидерландов заявили о краже военной формы для ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Нидерландов заявило, что была украдена военная униформа и оборудование, предназначенные для Вооруженных сил Украины. Кража произошла во время транспортировки военной помощи из Нидерландов в великобританию.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов в понедельник, 26 февраля.

Кража военного снаряжения для ВСУ

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда гражданский грузовик, перевозивший груз, остановился на ночь в Великобритании, и неизвестные проникли в грузовое отделение, разрезав тент.

Украденные предметы должны были быть переданы военнослужащим Вооруженных Сил Украины, проходящим обучение за рубежом.

В Минобороны Нидерландов уточнили, что украинские военные проходят военную подготовку в Великобритании в рамках операции Interflex, в которой также участвуют голландские солдаты.

В ведомстве добавили, что местная полиция ведет расследование кражи.

Напомним, Нидерланды передадут Украине дополнительных шесть истребителей F-16. Страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.

Ранее Нидерланды решили выделить Украине 122 млн евро на военную помощь. Средства будут направлены на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.