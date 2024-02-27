В Минобороны Нидерландов заявили о краже военной формы для ВСУ
Министерство обороны Нидерландов заявило, что была украдена военная униформа и оборудование, предназначенные для Вооруженных сил Украины. Кража произошла во время транспортировки военной помощи из Нидерландов в великобританию.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов в понедельник, 26 февраля.
Кража военного снаряжения для ВСУ
Инцидент произошел на прошлой неделе, когда гражданский грузовик, перевозивший груз, остановился на ночь в Великобритании, и неизвестные проникли в грузовое отделение, разрезав тент.
Украденные предметы должны были быть переданы военнослужащим Вооруженных Сил Украины, проходящим обучение за рубежом.
В Минобороны Нидерландов уточнили, что украинские военные проходят военную подготовку в Великобритании в рамках операции Interflex, в которой также участвуют голландские солдаты.
В ведомстве добавили, что местная полиция ведет расследование кражи.
Напомним, Нидерланды передадут Украине дополнительных шесть истребителей F-16. Страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.
Ранее Нидерланды решили выделить Украине 122 млн евро на военную помощь. Средства будут направлены на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.
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