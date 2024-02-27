У Міноборони Нідерландів заявили про крадіжку військової форми для ЗСУ

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони Нідерландів заявило, що було вкрадено військову уніформу та обладнання, призначені для Збройних сил України. Крадіжка сталася під час транспортування військової допомоги з Нідерландів у Велику Британію.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів у понеділок, 26 лютого.

Крадіжка військового спорядження для ЗСУ

Інцидент стався минулого тижня, коли цивільна вантажівка, яка перевозила вантаж, зупинилася на ніч у Великій Британії, і невідомі проникли у вантажне відділення, розрізавши тент.

Вкрадені предмети мали бути передані військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять навчання за кордоном.

У Міноборони Нідерландів уточнили, що українські військові проходять військову підготовку у Великій Британії в рамках операції Interflex, у якій також беруть участь голландські солдати.

У відомстві додали, що місцева поліція розслідує крадіжку.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні додаткових шість винищувачів F-16. Країна збільшила загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 одиниць.

Раніше Нідерланди вирішили виділити Україні 122 млн євро на військову допомогу. Кошти будуть спрямовані на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.