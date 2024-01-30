Нидерланды выделяют Украине 122 млн евро военной помощи — на что пойдут средства

Военный Вооруженных Сил Украины со снарядом. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нидерланды приняли решение о выделении Украине 122 млн евро на военную помощь. Средства будут направлены на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

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Отмечается, что Нидерланды планируют потратить 87 млн евро на приобретение артиллерийских снарядов для Украины, а также планируют перечислить 25 млн евро в Международный фонд для Украины (IFU) для приобретения вооружения.

"Эти пожертвования стали результатом консультаций Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в которую входят 50 стран-партнеров. Они помогают Украине закупать оборудование и ресурсы для защиты от России", — говорится в сообщении.

Что известно о помощи Украине от Нидерландов

Напомним, что к ІТ-коалиции, оказывающей поддержку ВСУ в сфере кибербезопасности, присоединились Нидерланды и уже внесли вклад в размере 10 миллионов евро. В общей сложности коалиция насчитывает уже 12 стран.

Также мы сообщали, что украинские пограничники получили от Нидерландов мобильный полевой госпиталь. Он будет передан для работы боевых медиков на востоке страны.

Добавим, что Нидерланды намерены передать Украине первые 18 истребителей F-16, за что страну поблагодарил президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил важность в получении финансовой помощи от ЕС как можно быстрее.