Нідерланди виділяють Україні 122 млн євро військової допомоги — на що підуть кошти

Військовий Збройних сил України зі снарядом. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нідерланди ухвалення рішення про виділення Україні 122 млн євро на військову допомогу. Кошти спрямують на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

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Військова допомога від Нідерландів

Зазначається, що Нідерланди планують витратити 87 млн євро на придбання артилерійських снарядів для України, а також планують перерахувати 25 млн євро в Міжнародний фонд для України (IFU) для придбання озброєння.

"Ці пожертви стали результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про допомогу Україні від Нідерландів

Нагадаємо, що до ІТ-коаліції, яка надає підтримку ЗСУ у сфері кібербезпеки, доєдналися Нідерланди та вже зробили внесок у розмірі 10 мільйонів євро. Загалом коаліція нараховує вже 12 країн.

Також ми повідомляли, що українські прикордонники отримали від Нідерландів мобільний польовий шпиталь. Його передадуть для роботи бойових медиків на сході країни.

Додамо, що Нідерланди мають намір передати Україні перші 18 винищувачів F-16, за що країні подякував президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив на важливості в отриманні фінансової допомоги від ЄС якнайшвидше.