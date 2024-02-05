Нидерланды передадут Украине дополнительные истребители F-16 — детали

Истребители F-16. Фото: SCANPIX/Damian Burzykowski

Нидерланды передадут Украине дополнительных шесть истребителей F-16. Таким образом, страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Twitter в понедельник, 5 февраля.

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Передача истребителей F-16 Украине

"Минобороны подготовит к поставке Украине еще шесть F-16. Таким образом, общее количество самолетов F-16 достигло 24", — написала Оллонгрен.

Министр сообщила, что уже предпринимаются шаги для передачи истребителей Украине. При этом Оллонгрен уточнила, что поддержка Украины в ее воздушном превосходстве является ключевым фактором в сдерживании агрессии со стороны России.

Отметим, в 2023 году Украина получила поддержку от международных союзников, сформировавших коалицию для поставки современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Напомним, ранее в Tik Tok был опубликован ролик, который, как предполагается, демонстрирует украинских женщин-пилотов, выполняющих маневры на истребителях F-16. Однако представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат предположил, что на самом деле в видео могут фигурировать американские летчицы.

Также Игнат сообщил, что союзники готовы передать Украине истребители F-16. Впрочем, возникает вопрос, готовы ли самолеты работать в Украине, ведь для этого нужно все необходимое, в частности, пилоты и инфраструктура.