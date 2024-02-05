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Нідерланди передадуть Україні додаткові винищувачі F-16 — деталі

5 лютого 2024 16:44
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нідерланди передадуть Україні додаткові винищувачі F-16 — деталі
Винищувачі F-16. Фото: SCANPIX/Damian Burzykowski
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16. Таким чином, країна збільшила загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 одиниць.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у Twitter у понеділок, 5 лютого.

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"Міноборони підготує до постачання Україні ще шість F-16. Таким чином, загальна кількість літаків F-16 досягла 24", — написала Оллонгрен.

Міністр повідомила, що вже робляться кроки для передачі винищувачів Україні. При цьому Оллонгрен уточнила, що підтримка України у її повітряній перевазі є ключовим фактором у стримуванні агресії з боку Росії.

Зазначимо, 2023 року Україна отримала підтримку від міжнародних союзників, які сформували коаліцію для постачання сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди та Данія.

Нагадаємо, раніше в Tik Tok було опубліковано ролик, який, як передбачається, демонструє українських жінок-пілотів, які виконують маневри на винищувачах F-16. Проте представник Повітряних сил України Юрій Ігнат припустив, що насправді у відео можуть фігурувати американські льотчиці.

Також Ігнат повідомив, що союзники готові передати Україні винищувачі F-16. Втім, постає питання, чи готові літаки працювати в Україні, адже для цього потрібне все необхідне, зокрема, пілоти та інфраструктура.

Нідерланди
військова допомога
Україна
військова техніка
винищувач
F-16

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