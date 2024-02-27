Военная помощь для Украины — в Чехии сделали важное заявление

ВСУ заряжают снаряды. Фото: ssbcrackexams.com

Несколько стран Европейского союза поддерживают чешскую инициативу о закупке артиллерийских снарядов за пределами Европы для укрепления оборонительных способностей Украины. В частности, покупать снаряды для Украины вне Европы готовы 15 стран ЕС.

Об этом сообщило издание Le Monde в понедельник, 26 февраля.

Покупка снарядов для Украины

Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что инициатива нашла поддержку у 15 стран, что является знаком для России о солидарности и поддержке Украины.

Тем временем Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция также поддерживает этот план, который соответствует ранее принятой политике ЕС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о выделении свыше 100 миллионов евро на реализацию этой инициативы и намекнул на участие других стран, не раскрывая подробности о потенциальных поставщиках боеприпасов из-за конфиденциальности.

Издание сообщило, что европейские лидеры, включая Германию, Италию и Францию, заключили соглашения о безопасности с Украиной, стремясь удовлетворить ее потребности в боеприпасах.

Премьер Португалии Антониу Кошта сообщил о скором представлении плана по увеличению производства и заказа боеприпасов для поддержки украинской армии.

Министерство обороны Нидерландов заявило, что была украдена военная униформа и оборудование, предназначенные для Вооруженных сил Украины.

Ранее в Германии заявили об отправке нового пакета военной помощи Украине. В него вошли дополнительные германские танки Leopard, артиллерийские снаряды, дроны и боевые машины разминирования Wisent 1.