Военная помощь для Украины — в Чехии сделали важное заявление
Несколько стран Европейского союза поддерживают чешскую инициативу о закупке артиллерийских снарядов за пределами Европы для укрепления оборонительных способностей Украины. В частности, покупать снаряды для Украины вне Европы готовы 15 стран ЕС.
Об этом сообщило издание Le Monde в понедельник, 26 февраля.
Покупка снарядов для Украины
Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что инициатива нашла поддержку у 15 стран, что является знаком для России о солидарности и поддержке Украины.
Тем временем Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция также поддерживает этот план, который соответствует ранее принятой политике ЕС.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о выделении свыше 100 миллионов евро на реализацию этой инициативы и намекнул на участие других стран, не раскрывая подробности о потенциальных поставщиках боеприпасов из-за конфиденциальности.
Издание сообщило, что европейские лидеры, включая Германию, Италию и Францию, заключили соглашения о безопасности с Украиной, стремясь удовлетворить ее потребности в боеприпасах.
Премьер Португалии Антониу Кошта сообщил о скором представлении плана по увеличению производства и заказа боеприпасов для поддержки украинской армии.
Министерство обороны Нидерландов заявило, что была украдена военная униформа и оборудование, предназначенные для Вооруженных сил Украины.
Ранее в Германии заявили об отправке нового пакета военной помощи Украине. В него вошли дополнительные германские танки Leopard, артиллерийские снаряды, дроны и боевые машины разминирования Wisent 1.
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