Президент Чехии допустил возможную отправку военных инструкторов в Украину

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Facebook/Petr Pavel

Президент Чехии Петр Павел заявил, что выступает за поиск новых форм помощи Украине. Речь также идет о возможном отправлении военных.

Об этом Петр Павел сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ČTK во вторник, 5 февраля.

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Отправление военных в Украину

Павел отметил, что речь идет не об отправке боевых подразделений, а о миссии военных инструкторов.

"Украина, несмотря на то, что подверглась нападению, все еще остается суверенным государством, даже если бы на ее территории действовала учебная миссия, это не было бы нарушением ни одного международного правила", — отметил он.

По словам президента Чехии, Европа должна играть большую роль в сдерживании РФ.

"Давайте не будем ограничивать себя там, где не нужно", — добавил Павел.

Напомним, Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. В кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дене он подчеркнул, что его позиция взвешена.

Впоследствии он опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину. По его словам, в ближайшем будущем не может быть и речи о развертывании французских сил.