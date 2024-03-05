Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Президент Чехии допустил возможную отправку военных инструкторов в Украину arrow

Президент Чехии допустил возможную отправку военных инструкторов в Украину

5 марта 2024 23:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Чехии допустил возможную отправку военных инструкторов в Украину
Президент Чехии Петр Павел. Фото: Facebook/Petr Pavel
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Чехии Петр Павел заявил, что выступает за поиск новых форм помощи Украине. Речь также идет о возможном отправлении военных.

Об этом Петр Павел сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ČTK во вторник, 5 февраля.

Читайте также:

Отправление военных в Украину

Павел отметил, что речь идет не об отправке боевых подразделений, а о миссии военных инструкторов.

"Украина, несмотря на то, что подверглась нападению, все еще остается суверенным государством, даже если бы на ее территории действовала учебная миссия, это не было бы нарушением ни одного международного правила", — отметил он.

По словам президента Чехии, Европа должна играть большую роль в сдерживании РФ.

"Давайте не будем ограничивать себя там, где не нужно", — добавил Павел.

Напомним, Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. В кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дене он подчеркнул, что его позиция взвешена.

Впоследствии он опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину. По его словам, в ближайшем будущем не может быть и речи о развертывании французских сил.

война
Эммануэль Макрон
Чехия
Украина
военные
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец