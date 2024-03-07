Президент Чехії заявив, що країна зібрала всі кошти на закупівлю снарядів для України

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Facebook/Petr Pavel

Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для бійців ЗСУ. Далі уряд Чехії підпише меморандум із усіма країнами, що долучились до ініціативи.

Про це повідомляє ČTK у четвер, 7 березня.

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За словами Павела, станом на сьогодні Чехія зібрала загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів — 800 тисяч одиниць.

Він розповів, що уряд Чехії підпише меморандум із усіма країнами, що долучились до ініціативи, а таких 18. Павел зазначив, що надасть детальну інформацію про графік і подальші кроки.

Президент Чехії прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну найближчими тижнями.

"Тепер це буде залежати від майстерності наших компаній та міністерства оборони, щоб прискорити весь процес", — додав він.

Нагадаємо, Чехія по всьому світу зібрала для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. Держава отримає зброю протягом декількох тижнів.

Спікерка Палати представників Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова сподівається, що до її ініціативи з закупки військової техніки та боєприпасів для Збройних сил України долучиться багато країн Європейського Союзу. Відповідну заяву речниця зробила опісля зустрічі парламентаріїв Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина) плюс Україна.

Уряд Нідерландів підтримає ініціативу Чехії щодо закупівлі й доправки в Україну 800 тисяч артилерійських снарядів. Для цього Амстердам спрямує Празі 250 мільйонів євро. Також у Литві, Франції та Німеччині оголосили про підтримання ініціативи.