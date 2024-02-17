Чехія знайшла 800 тисяч снарядів для України — коли передадуть зброю

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Vida Press

Чехія по всьому світу зібрала для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. Держава отримає зброю протягом декількох тижнів.

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки у Німеччині в суботу, 17 лютого, заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє iRozhlas.

Україна отримає 800 тисяч боєприпасів, зібраних Чехією

Під час дискусії на Мюнхенській конференції безпеки були присутні п'ять лідерів європейських держав. Президент Чехії оголосив про надання Україні 800 тисяч снарядів. Їх вдалося зібрати у багатьох країнах світу.

"Ми знайшли пів мільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 одиниць боєприпасів калібру 122 міліметри", — сказав він.

Павел підкреслив, що Україна отримає зброю за декілька тижнів. Це станеться за умови, що США, Німеччина, Швеція та інші країні нададуть фінансування Чехії.

Нагадаємо, Європейський комісар з фінансових питань Йоганнес Ган заявив, що з 2025 року ЄС буде щороку виробляти до 2 млн артилерійських боєприпасів для України.

Також ми писали про те, що дипломат Дмитро Кулеба 17 лютого зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Мюнхені. Очільник МЗС передав список пріоритетних потреб української армії.