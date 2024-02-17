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ЄС обіцяє давати Україні 2 млн артилерійських снарядів щороку, — єврокомісар

17 лютого 2024 17:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЄС обіцяє давати Україні 2 млн артилерійських снарядів щороку, — єврокомісар
Артилерійські снаряди. Фото: US Army
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Європейський комісар з фінансових питань Йоганнес Ган заявив, що з 2025 року Європейський Союз зможе щороку виробляти до двох мільйонів артилерійських боєприпасів для України. Він уточнив, що ЄС не зміг виконати обіцянку щодо постачання снарядів Україні.

Про це єврокомісар повідомив в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine у суботу, 17 лютого.

Снаряди для України можуть виробляти у великій кількості

До березня 2024 року вже буде можливість постачати 500,2 тисячі артилерійських боєприпасів.

"До завершення 2024 року ми досягнемо такого рівня виробничих потужностей, що зможемо почати випускати два мільйони артилерійських снарядів наступного року", — повідомив Хан.

Комісар визнав, що ЄС не зміг виконати обіцянку про постачання мільйона снарядів Україні через виробничі труднощі.

"Боєприпаси завжди робили з поточним попитом. Тому в минулому ми зменшили багато виробничих потужностей, і зараз перед нами стоїть завдання їх відновлення", — пояснив Хан.

Нагадаємо, США планують збільшити внутрішнє виробництво 155-мм артилерійських снарядів та компонентів для того, щоб постачати їх Україні у 2024-2025 роках.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що затримки західної допомоги у сфері безпеки призводять до дефіциту снарядів в Україні та не дають ЗСУ ефективно використовувати західні системи протибатарейної боротьби.

Європейський союз
зброя
військова допомога
Україна
Європа
боєприпаси

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