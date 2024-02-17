ЕС обещает давать Украине 2 млн артиллерийских снарядов каждый год, — еврокомиссар

Артиллерийские снаряды. Фото: US Army

Европейский комиссар по финансовым вопросам Йоханнес Ган заявил, что с 2025 года Европейский Союз сможет каждый год производить до двух миллионов артиллерийских боеприпасов для Украины. Он уточнил, что ЕС не смог выполнить обещание о поставках снарядов Украине.

Об этом еврокомиссар сообщил в интервью изданию Augsburger Allgemeine в субботу, 17 февраля.

Снаряды для Украины могут производить в большом количестве

До марта 2024 года уже будет возможность поставлять 500,2 тысячи артиллерийских боеприпасов.

"До завершения 2024 года мы достигнем такого уровня производственных мощностей, что сможем начать выпускать два миллиона артиллерийских снарядов в следующем году", — сообщил Хан.

Комиссар признал, что ЕС не смог выполнить обещание о поставках миллиона снарядов Украине из-за производственных трудностей.

"Боеприпасы всегда производили с текущим спросом. Поэтому в прошлом мы уменьшили много производственных мощностей, и сейчас перед нами стоит задача их восстановления", — объяснил Хан.

Напомним, США планируют увеличить внутреннее производство 155-мм артиллерийских снарядов и компонентов для того, чтобы поставлять их Украине в 2024-2025 годах.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что задержки западной помощи в сфере безопасности приводят к дефициту снарядов в Украине и не дают ВСУ эффективно использовать западные системы противобатарейной борьбы.