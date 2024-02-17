Безпекова конференція у Мюнхені — Кулеба передав Блінкену список потреб української армії

Ентоні Блінкен на зустрічі з Дмитром Кулебою в Мюнхені. Фото: Укрінформ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в суботу, 17 лютого, зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном у Мюнхені. Український посадовець передав список пріоритетних потреб української армії.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

Зустріч Кулеби та Блінкена у Мюнхені

За словами Кулеби, метою зустрічі було обговорення продовження підтримки України від США. Український міністр подякував Блінкену за всю допомогу, яку Штати надали.

"Повідомив про актуальність і поточні першочергові потреби захисників України: боєприпаси, протиповітряна оборона, засоби дальньої дії", — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що також навів аргументи для надання Україні ракет ATACMS дальністю понад 300 км та наголосив, що продовження військової допомоги США є критично важливим.

"Ми активно працюємо разом над рішеннями, і міністр Блінкен підтвердив, що США продовжуватимуть мобілізувати підтримку", — додав Кулеба.

Скриншот допису Кулеби

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Серед головних тем цьогорічної конференції — війна в Україні.

Під час виступу він заявив, що Україна готується здивувати Росію у 2024 році. За його словами, планується розширити виробництво безпілотників та систем РЕБ.