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Безпекова конференція у Мюнхені — Кулеба передав Блінкену список потреб української армії

17 лютого 2024 14:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Безпекова конференція у Мюнхені — Кулеба передав Блінкену список потреб української армії
Ентоні Блінкен на зустрічі з Дмитром Кулебою в Мюнхені. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в суботу, 17 лютого, зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном у Мюнхені. Український посадовець передав список пріоритетних потреб української армії.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

Зустріч Кулеби та Блінкена у Мюнхені

За словами Кулеби, метою зустрічі було обговорення продовження підтримки України від США. Український міністр подякував Блінкену за всю допомогу, яку Штати надали.

"Повідомив про актуальність і поточні першочергові потреби захисників України: боєприпаси, протиповітряна оборона, засоби дальньої дії", — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що також навів аргументи для надання Україні ракет ATACMS дальністю понад 300 км та наголосив, що продовження військової допомоги США є критично важливим.

"Ми активно працюємо разом над рішеннями, і міністр Блінкен підтвердив, що США продовжуватимуть мобілізувати підтримку", — додав Кулеба.

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Скриншот допису Кулеби

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Серед головних тем цьогорічної конференції — війна в Україні.

Під час виступу він заявив, що Україна готується здивувати Росію у 2024 році. За його словами, планується розширити виробництво безпілотників та систем РЕБ.

Дмитро Кулеба
США
Ентоні Блінкен
військова допомога
війна в Україні
Мюнхенська конференція безпеки

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