Конференция безопасности в Мюнхене — Кулеба передал Блинкену список потребностей украинской армии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 17 февраля, встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном в Мюнхене. Украинский чиновник передал список приоритетных потребностей украинской армии.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
Встреча Кулебы и Блинкена в Мюнхене
По словам Кулебы, целью встречи было обсуждение продолжения поддержки Украины США. Украинский министр поблагодарил Блинкена за всю помощь, которую Штаты оказали.
"Сообщил об актуальности и текущих первоочередных потребностях защитников Украины: боеприпасах, противовоздушной обороне, средствах дальнего действия", — говорится в сообщении.
Он отметил, что также привел аргументы для предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км и подчеркнул, что продление военной помощи США является критически важным.
"Мы активно работаем вместе над решениями, и министр Блинкен подтвердил, что США будут продолжать мобилизовать поддержку", — добавил Кулеба.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности. Среди главных тем конференции — война в Украине.
Во время выступления он заявил, что Украина готовится удивить Россию в 2024 году. По его словам, планируется расширить производство беспилотников и систем РЭБ.
Читайте Новини.LIVE!