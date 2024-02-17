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Конференция безопасности в Мюнхене — Кулеба передал Блинкену список потребностей украинской армии

17 февраля 2024 14:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Конференция безопасности в Мюнхене — Кулеба передал Блинкену список потребностей украинской армии
Энтони Блинкен на встрече с Дмитрием Кулебой в Мюнхене. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 17 февраля, встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном в Мюнхене. Украинский чиновник передал список приоритетных потребностей украинской армии.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

Встреча Кулебы и Блинкена в Мюнхене

По словам Кулебы, целью встречи было обсуждение продолжения поддержки Украины США. Украинский министр поблагодарил Блинкена за всю помощь, которую Штаты оказали.

"Сообщил об актуальности и текущих первоочередных потребностях защитников Украины: боеприпасах, противовоздушной обороне, средствах дальнего действия", — говорится в сообщении.

Он отметил, что также привел аргументы для предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км и подчеркнул, что продление военной помощи США является критически важным.

"Мы активно работаем вместе над решениями, и министр Блинкен подтвердил, что США будут продолжать мобилизовать поддержку", — добавил Кулеба.

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Скриншот поста Кулебы

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности. Среди главных тем конференции — война в Украине.

Во время выступления он заявил, что Украина готовится удивить Россию в 2024 году. По его словам, планируется расширить производство беспилотников и систем РЭБ.

Дмитрий Кулеба
США
Энтони Блинкен
военная помощь
война в Украине
Мюнхенская конференция безопасности

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