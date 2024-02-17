Чехия нашла 800 тысяч снарядов для Украины — когда передадут оружие

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Vida Press

Чехия во всем мире собрала для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. Государство получит оружие в течение нескольких недель.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в субботу, 17 февраля, заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает iRozhlas.

Украина получит 800 тысяч боеприпасов, собранных Чехией

В ходе дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности присутствовало пять лидеров европейских государств. Президент Чехии объявил о предоставлении Украине 800 тысяч снарядов. Их удалось собрать во многих странах.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра", — сказал он.

Павел подчеркнул, что Украина получит оружие через несколько недель. Это произойдет при условии, что США, Швеция, Германия и другие страны предоставят финансирование Чехии.

Напомним, Европейский комиссар по финансовым вопросам Йоханнес Ган заявил, что с 2025 года ЕС будет ежегодно производить до 2 млн артиллерийских боеприпасов для Украины.

Также мы писали о том, что дипломат Дмитрий Кулеба 17 февраля встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене. Глава МИД передал список приоритетных потребностей украинской армии.