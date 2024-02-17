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Чехия нашла 800 тысяч снарядов для Украины — когда передадут оружие

17 февраля 2024 18:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Чехия нашла 800 тысяч снарядов для Украины — когда передадут оружие
Президент Чехии Петр Павел. Фото: Vida Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Чехия во всем мире собрала для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. Государство получит оружие в течение нескольких недель.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в субботу, 17 февраля, заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает iRozhlas.

Украина получит 800 тысяч боеприпасов, собранных Чехией

В ходе дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности присутствовало пять лидеров европейских государств. Президент Чехии объявил о предоставлении Украине 800 тысяч снарядов. Их удалось собрать во многих странах.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра", — сказал он.

Павел подчеркнул, что Украина получит оружие через несколько недель. Это произойдет при условии, что США, Швеция, Германия и другие страны предоставят финансирование Чехии.

Напомним, Европейский комиссар по финансовым вопросам Йоханнес Ган заявил, что с 2025 года ЕС будет ежегодно производить до 2 млн артиллерийских боеприпасов для Украины.

Также мы писали о том, что дипломат Дмитрий Кулеба 17 февраля встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене. Глава МИД передал список приоритетных потребностей украинской армии.

война
оружие
Чехия
военная помощь
Украина
боеприпасы
Мюнхенская конференция безопасности

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