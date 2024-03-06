Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Німеччина підтримала ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України arrow

Німеччина підтримала ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України

6 березня 2024 23:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Німеччина підтримала ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України
Український військовий зі снарядом в руках. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Німеччина підтримає ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України. Йдеться про 800 тисяч одиниць.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, передає німецьке видання t-online у середу, 6 березня.

Читайте також:

Закупівля снарядів для України

Гебештрайт назвав ініціативу "дуже хорошою".

"Буде зібрана тризначна мільйонна сума для підтримки цієї ініціативи. Це ще не остаточно вирішено, але це, безумовно, буде зроблено в найближчому майбутньому", — наголосив Гебештрайт.

Нагадаємо, Чехія по всьому світу зібрала для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. Держава отримає зброю протягом декількох тижнів.

Спікерка Палати представників Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова сподівається, що до її ініціативи з закупки військової техніки та боєприпасів для Збройних сил України долучиться багато країн Європейського Союзу. Відповідну заяву речниця зробила опісля зустрічі парламентаріїв Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина) плюс Україна.

Уряд Нідерландів підтримає ініціативу Чехії щодо закупівлі й доправки в Україну 800 тисяч артилерійських снарядів. Для цього Амстердам спрямує Празі 250 мільйонів євро. Також у Литві та Франції оголосили про підтримання ініціативи.

Німеччина
війна
Чехія
Україна
закупівлі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки