Німеччина підтримала ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України

Український військовий зі снарядом в руках. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Німеччина підтримає ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України. Йдеться про 800 тисяч одиниць.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, передає німецьке видання t-online у середу, 6 березня.

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Гебештрайт назвав ініціативу "дуже хорошою".

"Буде зібрана тризначна мільйонна сума для підтримки цієї ініціативи. Це ще не остаточно вирішено, але це, безумовно, буде зроблено в найближчому майбутньому", — наголосив Гебештрайт.

Нагадаємо, Чехія по всьому світу зібрала для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. Держава отримає зброю протягом декількох тижнів.

Спікерка Палати представників Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова сподівається, що до її ініціативи з закупки військової техніки та боєприпасів для Збройних сил України долучиться багато країн Європейського Союзу. Відповідну заяву речниця зробила опісля зустрічі парламентаріїв Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина) плюс Україна.

Уряд Нідерландів підтримає ініціативу Чехії щодо закупівлі й доправки в Україну 800 тисяч артилерійських снарядів. Для цього Амстердам спрямує Празі 250 мільйонів євро. Також у Литві та Франції оголосили про підтримання ініціативи.