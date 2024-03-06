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Германия поддержала инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины

6 марта 2024 23:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Германия поддержала инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины
Украинский военный со снарядом в руках. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Германия поддержит инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины. Речь идет о 800 тысячах единиц.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, передает немецкое издание t-online в среду, 6 марта.

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Гебештрайт назвал инициативу "очень хорошей".

"Будет собрана трехзначная миллионная сумма для поддержки этой инициативы. Это еще не окончательно решено, но это, безусловно, будет сделано в ближайшем будущем", — подчеркнул Гебештрайт.

Напомним, Чехия во всем мире собрала для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. Государство получит оружие в течение нескольких недель.

Спикер Палаты представителей Чешской Республики Маркета Пекарова Адамова надеется, что к ее инициативе по закупке военной техники и боеприпасов для Вооруженных сил Украины присоединятся многие страны Европейского Союза. Соответствующее заявление спикер сделал после встречи парламентариев Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) плюс Украина.

Правительство Нидерландов поддержит инициативу Чехии по закупке и доставке в Украину 800 тысяч артиллерийских снарядов. Для этого Амстердам направит Праге 250 миллионов евро. Также в Литве и Франции было объявлено о поддержании инициативы.

Германия
война
Чехия
Украина
закупки

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