Задержание Павла Дурова, как его девушка Юлия Вавилова могла помочь в этом

Основатель и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров. Фото: росСМИ

Павла Дурова могла схватить французская полиция в аэропорту Ле Бурже благодаря его девушке. Она могла засветить геолокацию и планы путешествия во Францию на своих страницах в соцсетях.

Об этом сообщало Daily Mail в среду, 28 августа.

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Основателя и руководителя мессенджера Telegram обвиняли в том, что он не модерирует незаконный контент и не шел на сотрудничество с правоохранителями по расследованию торговли наркотиками, мошенничества и детской порнографии. Дурова арестовали как только он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже после вылета из Азербайджана.

Есть версия, что на борту самолета была его девушка — россиянка Юлия Вавилова , которую считают избранницей Дурова.

Юлия Вавилова. Фото: соцсети

Известно, что 24-летняя девушка проживает в Дубае и часто была замечена в компании Павла Дурова, когда тот путешествовал в Казахстане, Кыргызстане и Азербайджане.

Девушка не скрывала геолокации в Instagram, чем фактически помогла полиции Франции узнать заранее о планах Дурова.

"Это заставило сторонников теории заговора задуматься о том, что Вавилова является агентом Моссад, который выполняет миссию "медовой ловушки", чтобы доставить его (Павла Дурова. — Ред.) в руки западных спецслужб", — пишут в Daily Mail.

Павел Дуров и его личная жизнь

Личная жизнь Павла Дурова нередко вызвала волну дискуссий и скандалов. В частности, однажды он заявил, что с 2010 он из-за донорства смермы стал отцом более 100 детей в 12 странах.

Официально его считают отцом пяти детей, зачатых естественным путем. Речь идет о дочери и сыне от Дарьи Бондаренко, а также о детях Ирины Болгар — дочери и двух сыновьях.

Павел Дуров в последнее время проживал в съемной гигантской вилле площадью 4500 кв. м. в Дубай. Платит он за нее 1 млн. долларов в год.

Напомним, Павел Дуров был задержан в ночь на 25 августа. Его подозревают в содействии преступности. Впоследствии его отпустили под залог , но обязали являться дважды в неделю в полицию и не покидать Францию.

Также сообщалось, что французские спецслужбы пытались взломать Telegram. Тем временем скандал вокруг Дурова набирал обороты — женщина назвала себя матерью его детей и подала на него в суд.