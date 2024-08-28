Задержание основателя Telegram во Франции — Дурова выпустили под залог

Павел Дуров на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, 23 февраля 2016 года. Фото: Reuters

Генеральному директору Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения в ряде преступлений. Предпринимателя освободили под залог в пять миллионов евро и запретили выезд из Франции.

Об этом сообщило французское издание Le Figaro в среду, 28 августа.

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Условия освобождения Дурова

Как пишет Le Figaro, 39-летний предприниматель был освобожден под строгий судебный надзор, обязывающий его внести залог в размере пяти миллионов евро, дважды в неделю появляться в полицию и не покидать территорию Франции.

"После четырех дней нахождения под стражей в полиции Павел Дуров, основатель и руководитель мессенджера Telegram, был обвинен в Париже в среду вечером двумя следственными судьями в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью", — объявил в своем заявлении прокурор Парижа Лоре Беккуо.

Павлу Дурову выдвинули обвинения по шести статьям:

соучастие в обращении наркотиков,

обеспечение незаконных транзакций,

хранение порноматериалов, в частности с участием несовершеннолетних,

мошенничество,

предоставление криптологических услуг,

отказ предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы.