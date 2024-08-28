Затримання засновника Telegram у Франції — Дурова випустили під заставу

Павло Дуров на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні, 23 лютого 2016 року. Фото: Reuters

Генеральному директору Telegram Павлу Дурову висунуто звинувачення у низці злочинів. Підприємця звільнили під заставу у п'ять млн євро та заборонили виїзд із Франції.

Про це повідомило французьке видання Le Figaro у середу, 28 серпня.

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Умови звільнення Дурова

Як пише Le Figaro, 39-річний підприємець був звільнений під суворий судовий нагляд, який зобов'язує його внести заставу в розмірі п'яти мільйонів євро, двічі на тиждень з'являтися в поліцію і не залишати територію Франції.

"Після чотирьох днів перебування під вартою в поліції Павло Дуров, засновник і керівник месенджера Telegram, був звинувачений у Парижі в середу ввечері двома слідчими суддями в низці злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю", — оголосив у своїй заяві прокурор Парижа Лоре Беккуо.

Павлу Дурову висунули звинувачення за шістьма статтями:

співучасть в обігу наркотиків,

забезпечення незаконних транзакцій,

зберігання порноматеріалів, зокрема за участю неповнолітніх,

шахрайство,

надання криптологічних послуг,

відмова надати на запит уповноважених органів необхідну інформацію або документи.