Затримання засновника Telegram у Франції — Дурова випустили під заставу

Засновника Telegram Дурова випустили під заставу — про яку суму йдеться
Генеральному директору Telegram Павлу Дурову висунуто звинувачення у низці злочинів. Підприємця звільнили під заставу у п'ять млн євро та заборонили виїзд із Франції.
Про це повідомило французьке видання Le Figaro у середу, 28 серпня.
Умови звільнення Дурова
Як пише Le Figaro, 39-річний підприємець був звільнений під суворий судовий нагляд, який зобов'язує його внести заставу в розмірі п'яти мільйонів євро, двічі на тиждень з'являтися в поліцію і не залишати територію Франції.
"Після чотирьох днів перебування під вартою в поліції Павло Дуров, засновник і керівник месенджера Telegram, був звинувачений у Парижі в середу ввечері двома слідчими суддями в низці злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю", — оголосив у своїй заяві прокурор Парижа Лоре Беккуо.
Павлу Дурову висунули звинувачення за шістьма статтями:
- співучасть в обігу наркотиків,
- забезпечення незаконних транзакцій,
- зберігання порноматеріалів, зокрема за участю неповнолітніх,
- шахрайство,
- надання криптологічних послуг,
- відмова надати на запит уповноважених органів необхідну інформацію або документи.
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