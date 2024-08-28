Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: REUTERS/Albert Gea/File Photo

Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи. За решеткой он находился четыре дня.

Об этом сообщает BFM TV в среду, 28 августа.

Читайте также:

Освобождение Дурова из-под стражи

Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения.

Основной причиной такого решения стало отсутствие прямых доказательств его личного участия в действиях, которые инкриминируются Telegram. Следователи не обнаружили доказательств, подтверждающих необходимость продления содержания под стражей.

По информации бизнесмена Кима Доткома, причина может заключаться в том, что ОАЭ, чье гражданство имеет Дуров, заморозили соглашение на закупку 80 истребителей Rafale в знак протеста против ареста основателя Telegram. В результате Франция потеряла 17 млрд евро.

Telegram уже выразил готовность сотрудничать с европейскими регуляторами, что может способствовать смягчению позиции правоохранительных органов и суда.