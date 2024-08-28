Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: REUTERS/Albert Gea/File Photo

Засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти. За ґратами він перебував чотири дні.

Про це повідомляє BFM TV у середу, 28 серпня.

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Звільнення Дурова з-під варти

Слідчий суддя припинив утримання Павла Дурова під вартою в поліції з метою його первинного допиту і можливого пред'явлення звинувачення.

Основною причиною такого рішення стала відсутність прямих доказів його особистої участі у діях, які інкримінуються Telegram. Слідчі не виявили доказів, які б підтверджували необхідність продовження утримання під вартою.

За інформацією бізнесмена Кіма Доткома, причина може полягати в тому, що ОАЕ, чиє громадянство має Дуров, заморозили угоду на закупівлю 80 винищувачів Rafale на знак протесту проти арешту засновника Telegram. В результаті цього Франція втратила 17 млрд євро.

Telegram вже висловив готовність співпрацювати з європейськими регуляторами, що може сприяти пом’якшенню позиції правоохоронних органів і суду.