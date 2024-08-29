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Павла Дурова викрила французькій поліції його ж дівчина — як це сталося

29 серпня 2024 09:50
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Затримання Павла Дурова — як його дівчина Юлія Вавілова могла допомогти у цьому
Засновник та керівник месенджера Telegram Павло Дуров. Фото: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Павла Дурова могла схопити французька поліція в аеропорті Ле Бурже завдяки його дівчині. Вона могла засвітити геолокацію та плани про подорож у Францію на своїх сторінках у соцмережах.

Про це повідомляло Daily Mail в середу, 28 серпня. 

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Засновника та керівника месенджера Telegram звинувачували у тому, що він не модерує незаконний контент та не йшов на співпрацю з правоохоронцями у розслідуванні торгівлі наркотиками, шахрайства та дитячої порнографії. Дурова заарештували щойно він вийшов зі свого приватного літака у паризькому аеропорті Ле Бурже після вильоту з Азербайджану.

Побутує версія, що на борту літака була його дівчина — росіянка Юлія Вавілова, яку вважають обраницею Дурова.

дівчина Дурова Вавілова
Юлія Вавілова. Фото: соцмережі

Відомо, що 24-річна дівчина проживає в Дубаї та нерідко була помічена у компанії Павла Дурова, коли той подорожував у Казахстані, Киргизстані та Азербайджані.

Дівчина не приховувала геолокації в Instagram чим фактично допомогла поліції Франції дізнатися заздалегідь про плани Дурова,

"Це змусило прибічників теорії змови замислитися над тим, що Вавілова є агентом Моссад, який виконує місію "медової пастки", щоб доставити його (Павла Дурова. — Ред.) в руки західних спецслужб", — пишуть в Daily Mail.

Павло Дуров і його особисте життя

Особисте життя Павла Дурова нерідко викликало хвилю дискусій та навіть скандалів. Зокрема якось він заявив, що з 2010 він через донорство смерми став батьком понад 100 дітей у 12 країнах.

Офіційно його вважають батьком п'яти дітей, які були зачаті природнім шляхом. Йдеться про доньку та сина від Дар'ї Бондаренко, а також про дітей Ірини Болгар — доньки та двох синів. 

Павло Дуров останнім часом проживав в орендованій гігантській віллі площею 4500 кв. м. у Дубай. Платить він за неї 1 млн доларів на рік. 

Нагадаємо, Павла Дурова затримали в ніч на 25 серпня. Його підозрюють у сприянні злочинності. Згодом його відпустили під заставу, але зобов'язали з'являтися двічі на тиждень в поліцію і не покидати Францію.

Також повідомлялося, що французькі спецслужби намагалися зламати Telegram. А тим часом скандал довкола Дурова набирав обертів — жінка назвала себе матір'ю його дітей та подала на нього до суду. 

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