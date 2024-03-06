Навальная призывает россиян протестовать против Путина на избирательных участках

Юлия Навальная. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Вдова покойного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала людей протестовать против диктатора России Владимира Путина на избирательных участках. Она просит массово проголосовать в полдень 17 марта, образовав большие толпы и переполнив избирательные участки.

Об этом сообщает The Guardian в среду, 6 февраля.

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Она заявила, что эта акция также будет способом почтить память ее покойного мужа, выступавшего с этой идеей в одном из последних публичных обращений.

"Я хочу сделать то, что он считал правильным. Вокруг вас много людей, выступающих против Путина и против войны, и если мы придем одновременно, наш антипутинский голос будет гораздо громче", — заявила Навальная.

Она назвала акцию протеста "Полуднем против Путина", а союзников Навального — его "политическим завещанием".

Навальная призвала своих сторонников голосовать за "любого кандидата, кроме Путина".

"Вы можете испортить бюллетень, можете написать на нем большими буквами "Навальный". И даже если вы вообще не видите смысла голосовать, вы можете просто прийти и постоять на избирательном участке, а потом развернуться и пойти домой", — отметила она.

Навальная также сказала, что черпает надежду в десятках тысяч людей, пришедших на прошлой неделе на похороны ее мужа.

"Глядя на вас, я убеждаюсь, что все не зря, и эта мысль придает мне сил. Теперь вы все знаете, что нас на самом деле много, всех тех, кто любит и поддерживает Алексея, кто разделяет его идеи, и пока мы есть друг с другом, это не конец", — заявила она.

По подсчетам росСМИ попрощаться с Навальным на Борисовском кладбище в Москве пришли не менее 27 000 человек.

"Это очень простая и безопасная акция, ее нельзя запретить, и она поможет миллионам людей увидеть единомышленников и понять, что мы не одни. Нас окружают люди, которые также против войны, против коррупции и против беззакония", — добавила она.

Напомним, сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как во ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

На смерть оппозиционера отреагировали и в Кремле: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причины смерти политика должны установить медики, в то время как, по данным оппозиционера Геннадия Гудкова, за смертью Навального стоит лично президент России.

Добавим, Юлия Навальная прокомментировала новости о смерти мужа. Она заявила, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять, и что кремлевский режим понесет за это ответственность.