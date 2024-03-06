Навальная призывает россиян протестовать против Путина на избирательных участках
Вдова покойного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала людей протестовать против диктатора России Владимира Путина на избирательных участках. Она просит массово проголосовать в полдень 17 марта, образовав большие толпы и переполнив избирательные участки.
Об этом сообщает The Guardian в среду, 6 февраля.
Навальная просит россиян протестовать против Путина
Она заявила, что эта акция также будет способом почтить память ее покойного мужа, выступавшего с этой идеей в одном из последних публичных обращений.
"Я хочу сделать то, что он считал правильным. Вокруг вас много людей, выступающих против Путина и против войны, и если мы придем одновременно, наш антипутинский голос будет гораздо громче", — заявила Навальная.
Она назвала акцию протеста "Полуднем против Путина", а союзников Навального — его "политическим завещанием".
Навальная призвала своих сторонников голосовать за "любого кандидата, кроме Путина".
"Вы можете испортить бюллетень, можете написать на нем большими буквами "Навальный". И даже если вы вообще не видите смысла голосовать, вы можете просто прийти и постоять на избирательном участке, а потом развернуться и пойти домой", — отметила она.
Навальная также сказала, что черпает надежду в десятках тысяч людей, пришедших на прошлой неделе на похороны ее мужа.
"Глядя на вас, я убеждаюсь, что все не зря, и эта мысль придает мне сил. Теперь вы все знаете, что нас на самом деле много, всех тех, кто любит и поддерживает Алексея, кто разделяет его идеи, и пока мы есть друг с другом, это не конец", — заявила она.
По подсчетам росСМИ попрощаться с Навальным на Борисовском кладбище в Москве пришли не менее 27 000 человек.
"Это очень простая и безопасная акция, ее нельзя запретить, и она поможет миллионам людей увидеть единомышленников и понять, что мы не одни. Нас окружают люди, которые также против войны, против коррупции и против беззакония", — добавила она.
Напомним, сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как во ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.
На смерть оппозиционера отреагировали и в Кремле: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причины смерти политика должны установить медики, в то время как, по данным оппозиционера Геннадия Гудкова, за смертью Навального стоит лично президент России.
Добавим, Юлия Навальная прокомментировала новости о смерти мужа. Она заявила, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять, и что кремлевский режим понесет за это ответственность.
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