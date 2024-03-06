Навальна закликає росіян протестувати проти Путіна на виборчих дільницях

Юлія Навальна. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Вдова покійного російського опозиціонера Олексія Навального Юлія закликала людей протестувати проти диктатора Росії Володимира Путіна на виборчих дільницях. Вона просить масово проголосувати опівдні 17 березня, утворивши великі натовпи і переповнивши виборчі дільниці.

Про це повідомляє The Guardian у середу, 6 лютого.

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Вона заявила, що ця акція також буде способом вшанувати пам'ять її покійного чоловіка, який виступав з цією ідеєю в одному з останніх публічних звернень.

"Я хочу зробити те, що він вважав правильним. Навколо вас багато людей, які виступають проти Путіна і проти війни, і якщо ми прийдемо одночасно, наш антипутінський голос буде набагато гучнішим", — заявила Навальна.

Вона назвала акцію протесту "Полуднем проти Путіна", а союзників Навального — його "політичним заповітом".

Навальна закликала своїх прихильників голосувати за "будь-якого кандидата, крім Путіна".

"Ви можете зіпсувати бюлетень, можете написати на ньому великими літерами "Навальний". І навіть якщо ви взагалі не бачите сенсу голосувати, ви можете просто прийти і постояти на виборчій дільниці, а потім розвернутися і піти додому", — зазначила вона.

Навальна також сказала, що черпає надію в десятках тисяч людей, які прийшли минулого тижня на похорон її чоловіка.

"Дивлячись на вас, я переконуюся, що все не даремно, і ця думка додає мені сил. Тепер ви всі знаєте, що нас насправді багато, всіх тих, хто любить і підтримує Олексія, хто поділяє його ідеї, і поки ми є один з одним, це не кінець", — заявила вона.

За підрахунками росЗМІ попрощатися з Навальним на Борисовському кладовищі в Москві прийшли щонайменше 27 000 людей.

"Це дуже проста і безпечна акція, її не можна заборонити, і вона допоможе мільйонам людей побачити однодумців і зрозуміти, що ми не одні. Нас оточують люди, які також проти війни, проти корупції і проти беззаконня", — додала вона.

Нагадаємо, 16 лютого, у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті встановлюється.

На смерть опозиціонера відреагували й в Кремлі: прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що причини смерті політика мають встановити медики, тоді як, за даними опозиціонера Геннадія Гудкова, за смертю Навального стоїть особисто президент Росії.

Додамо, Юлія Навальна прокоментувала новини про смерть чоловіка. Вона заявила, що президенту Росії Володимиру Путіну не можна довіряти та що кремлівський режим понесе за це відповідальність.